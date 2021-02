'Amandma je neustaven in diskriminira posameznike na osnovi narodnosti ali vere'

Bomo morali po novem ob prijavi stalnega ali začasnega prebivališča poleg imena in priimka, emša ter starega in novega naslova navesti še svojo veroizpoved, narodnost, materni jezik in kdo je vodja našega gospodinjstva? Odbor za notranje zadeve je amandma Slovenske nacionalne stranke s podporo poslancev SDS sprejel, kar pomeni, da ga čaka samo še obravnava in morebiten sprejem po hitrem postopku na eni izmed naslednjih sej državnega zbora. Informacijska pooblaščenka pa opozarja: amandma je v nasprotju z Ustavo in predstavlja nevarnost za diskriminacijo posameznikov na osnovi narodnosti ali vere.