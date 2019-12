Na Amazonu prodajali sporne božične okraske s podobami Auschwitza

Največja spletna trgovina na svetu Amazon je kupcem na svoji strani ponujala božične okraske in druge izdelke s podobami koncentracijskega taborišča Auschwitz. Sporni izdelki so razburili številne uporabnike družbenih omrežij, še posebej Poljake, ki so Amazon pozvali, naj nespoštljive izdelke nemudoma umakne iz prodaje.

Ameriški trgovec Amazon, ki je v lasti enega najbogatejših ljudi na svetu Jeffa Bezosa, je iz prodaje umaknil sporne božične okraske s fotografijami nekdanjega koncentracijskega taborišča Auschwitz. Umik je sledil po zgražanju poljskega spominskega muzeja Auschwitz, ki je na Twitterju Amazon pozval, naj iz prodaje takoj umakne moteče in nespoštljivo blago. Sporni so bili okraski za božično drevo, odpirač za steklenice in podloge za računalniške miške. Na vseh produktih so bili prikazani prizori iz nacističnega taborišča smrti, v katerem je bilo v drugi svetovni vojni ubitih več milijonov ljudi. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na fotografijah je bila med drugim prikazana železniška proga, ki je pripeljala do zloglasnih vrat taborišča, pa tudi ograja z bodečo žico. Spominski muzej se je po umiku okraskov zahvalil uporabnikom družbenih omrežij, ki so se nemudoma odzvali na sporne okraske. A olajšanje ni trajalo dolgo, saj je Memorial Auschwitz kasneje odkril nov vprašljiv izdelek, in sicer podlogo za računalniško miško s podobo tovornega vlaka, ki se je uporabljal za prevoze ljudi v taborišča. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Amazon je v izjavi za javnost zapisal, da so vse sporne izdelke umaknili iz prodaje. "Vsi prodajalci morajo upoštevati naše smernice prodaje, tisti, ki tega ne bodo storili, bodo kaznovani. V najslabšem primeru jim bomo blokirali račun," so še dodali v Amazonu.