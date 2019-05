Amazonova tehnologija za prepoznavanje obrazov na preizkušnji

Pred glasovanjem sveta delničarjev so v vodstvu podjetja dali jasno vedeti, da se s prepovedjo prodaje in posredovanja podatkov državnim organom ne strinjajo in delničarje pozvali, naj glasujejo proti. "Rekognition je močno orodje, ki pomaga varnostnim organom in vladnim agencijam pri sledenju kriminalcem, preprečevanju kriminala ter iskanju pogrešanih oseb," so sporočili in dodali, da novih tehnologij ne bi smeli prepovedovati samo zaradi potencialnih možnosti zlorabe. V podjetju tudi pravijo, da zaenkrat še niso prejeli poročila, da bi bil sistem zlorabljen.

Amazon je v preteklih dneh poskušal zaustaviti glasovanje sveta delničarjev, ki sicer ni zavezujoče, a je Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo sporočila, da podjetje te pravice nima in da do glasovanja mora priti.