Amazonski pragozd postaja največje žarišče požarov v zadnjih desetletjih

Amazonski pragozd, ki je največja zakladnica kisika, biološke raznolikosti in dom desetini vseh živalskih rastlinskih vrst na Zemlji, je že več mesecev zavit v plamene. Dim je dve zvezni državi zavil v popolno temo. A vse to ne gane predsednika Brazilije, ki se je zavezal, da bo v pragozdu dovolil več izsekavanja in kmetovanja, s tem pa si je prislužil vzdevek kapitan Motorka.

VEČ VIDEOVSEBIN 03:16 Iz SVETA: V amazonskem pragozdu v zgolj sedmih mesecih zaznali 74155 požarov 02:36 Iz SVETA: Pragozd v plamenih