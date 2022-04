Če je v zahodnem svetu sprehod po modni pisti nekaj, kar lahko spremljamo že skoraj dvesto let, je kakršen koli modni dogodek za amazonske staroselce v Braziliji nekaj čisto novega. Na prvem staroselskem modnem dogodku v brazilskem mestu Manau so se manekenke in manekeni prvič uradno sprehodili po modni brvi. In to v tradicionalnih plemenskih oblačilih, modnih dodatkih in obraznih poslikavah.