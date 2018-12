Ambiciozni načrti Luksemburga: brezplačen javni prevoz za vse

Prebivalci Luksemburga se bodo lahko poleti 2020 brezplačno vozili z vlaki, tramvaji in avtobusi. To so načrti na novo izvoljene koalicije, ki jo vodi Xavier Bettel, poroča Guardian.

Ta je v sredo drugič zapored zaprisegel kot predsednik vlade. Koalicija, sestavljena iz demokratske stranke, delavske stranke in zelene stranke, se je med kampanjo zaobljubila, da bodo okolje postavili na prvo mesto. Poleg brezplačnega javnega prevoza izvoljena koalicija razmišlja tudi o predlogu legalizacije marihuane za rekreativno uporabo in uvedbi dveh novih praznikov.

Prometno obremenjeno mesto Glavno mesto se sooča s hudimi prometnimi zamaški. Je dom za približno 110.000 ljudi, a se v mesto zaradi službe dnevno vozi še približno 400.000 ljudi. Medtem ko ima država vsega skupaj okoli 600.000 prebivalcev, še približno 200.000 prebivalcev Francije, Belgije in Nemčije vsakodnevno prečka mejo. Glede na raziskave so vozniki v glavnem mestu Luksemburg leta 2016 v prometnih zamaških preživeli v povprečju 33 ur.

Zelene prakse že del vsakdanjika

Luksemburg je doslej že pokazal napreden odnos do javnega prometa. To poletje so denimo že uvedli brezplačen prevoz za vse otroke in mlade do dvajsetega leta. Srednješolci lahko za prevoz od doma do šole uporabijo brezplačen avtobus.

Potniki za do dve uri vožnje plačajo dva evra, kar v tako majhni državi pomeni, da lahko za dva evra prepotujejo skoraj celo državo. Predlog nove vlade pa predvideva, da bodo od leta 2020 opustili vse vozovnice. O ambicioznih načrtih bodo morali sicer še dobro premisliti, saj je treba upoštevati še številne finančne vidike, med drugim ni jasno, kako bi recimo na vlakih obračunavali vozovnice prvega razreda.