V Mariboru bi morala vrata odpreti prva ambulanta za osebe brez osebnega zdravnika, a se to ni zgodilo. In kaj je šlo narobe? Imeli so tehnične težave v informacijskem sistemu, ki ga ureja Zavod za zdravstveno zavarovanje. Na ZZZS zagotavljajo, da tehničnih razlogov, da ambulante s prihodnjim tednom ne bi začele delovati, ni več.