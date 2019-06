American Airlines odpovedal lete z boeingi 737 max do septembra

Ameriška letalska družba American Airlines je sporočila, da je do 3. septembra odpovedala vse lete, predvidene z letali boeing 737 max. Sprva je omenjena letalska družba odpovedala polete do 19. avgusta, zdaj pa je to obdobje podaljšala. S tem želi svojim strankam in zaposlenim omogočiti, da se bodo lažje organizirali, so navedli.