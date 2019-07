American Airlines: stevardesa ženski naročila, da oblačila zakrije z odejo

Kot opisuje Rowejeva, se je s svojim osemletnim sinom vračala iz počitnic na Jamajki. Na letalu naj bi jo stevardesa zaprosila, da stopi iz letala, nato pa je njeno opravo označila za neprimerno in jo povprašala, če ima jakno, s katero se lahko zakrije, poroča BBC.

Potnica je morala zagovarjati primernost svojih oblačil, a stevardesa se ni dala, njen sin pa je medtem postal vznemirjen. Kot je dejala, se je počutila prisiljeno, da si okoli pasu zavije odejo in vrne na svoj sedež, zaradi česar je bila ponižana. Kot je povedala za medije, se ji ni doslej za incident nihče opravičil. Letalsko družbo je obtožila rasizma, v enem izmed tvitov je napisala, da je kaznovana zato, ker je temnopolta: "Videla sem ženske v veliko krajših hlačah, ki so se lahko vkrcale na letalo ne da bi kdo izmed osebja trznil z očesom," je zapisala.

Potem, ko so uporabniki družbenih omrežij delili njeno objavo, se je letalska družba le odzvala, se opravičila in obljubila, da bo Rowovi in njenemu sinu povrnila letalsko voznico. Kot so sporočili iz letalske družbe: "Zaskrbljeni smo bili zaradi komentarjev, zato smo se obrnili na potnico, da smo pridobili več informacij o dogodku."