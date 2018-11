Američan, ki so ga ubili pripadniki plemena, je želel širiti vero

John Allen Chau, Američan, ki so ga na izoliranem otoku Severni Sentinel v Bengalskem zalivu ubili tam živeči domorodci, naj bi želel med njimi širiti evangelij. Ob prihodu na otok je vpil, da mu je ime John. "Ljubim vas in Jezus vas ljubi. Tu imate nekaj rib," naj bi po poročanju indijskih medijev še zavpil ob pristanku na otoku.

Glede na poročila ribičev, ki so Chauja prejšnji teden odložili v bližini otoka, do katerega je dostop prepovedan, so pripadniki plemena Američana napadli z loki in puščicami ter ga vlekli po plaži. Do otoka je Chau priveslal s kanujem, s seboj pa je imel vodoodporno Biblijo ter darila za domačine, med drugim škarje, varnostne zaponke in nogometno žogo.

Misijonar Jeff King, ki je bil v stiku z Američanom, je pojasnil, da je Chau že dlje načrtoval obisk otoka in da je isti dan domnevno večkrat stopil v stik s plemenom. Ko je prinesel darila, so jih Sentinelci sprejeli in se usedli z njim, a so ga nato ustrelili. Ko se je do plemena vrnil tretjič, pa se je odvil prizor, ki so ga domnevno videli ribiči.

Družina preminulega je na Instagramu objavila zapis, da oproščajo Sentinelcem, saj da je Chau do njih "čutil le ljubezen". "Oprostimo tistim, ki so domnevno krivi za njegovo smrt," so zapisali.

Policija je zaradi suma umora aretirala sedem oseb, med drugim ribiče, ki so Američana prepeljali do otoka. Še vedno pa poteka preiskava, saj ne morejo priti do trupla. Oblasti so se sicer približale otoku, a ga opazujejo iz varnostne razdalje.