Američan na spletu objavil podatke 14.200 pacientov, okuženih z virusom HIV

V Singapurju so bile na spletu objavljene zdravstvene kartoteke 14.200 pacientov, ki so okuženi z virusom HIV, so v ponedeljek sporočili s tamkajšnjega ministrstva za zdravje. Med prizadetimi pacienti so tako Singapurci kot tujci.

Med prizadetimi osebami je 5400 Singapurci, pri katerih so okužbo odkrili do januarja 2013, in 8800 tujcev, pri katerih so okužbo odkrili do decembra 2011. Na spletu so se med drugim pojavila imena pacientov, identifikacijske številke, kontaktne informacije, rezultati testa hiv in druge informacije, povezane z zdravjem pacientov.

Američan naj bi do občutljivih informacij prišel s pomočjo partnerja, zdravnika, ki je vodil nacionalni urad za zdravje. FOTO: iStock

Za objavo je odgovoren Američan Mikhy Farrera-Brochez, ki je do občutljivih informacij prišel s pomočjo partnerja, singapurskega zdravnika, ki je od leta 2012 do 2013 vodil nacionalni urad za zdravje. Američana so lani izgnali iz države, potem ko je bil zaradi prevare in z drogami povezanih kaznivih dejanj obsojen na 28 mesecev zapora. Moški, ki je okužen z virusom HIV, je oblastem lagal o svoji okužbi, da bi tako dobil zaposlitev v Singapurju. Njegovega partnerja, nekdanjega vodjo urada, pa so zaradi pomoči pri goljufiji obsodili na 24 mesecev zapora.

