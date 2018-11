Nepripet več kot dve minuti visel z jadralnega zmaja

Pilot je nesrečnega turista namreč pozabil pripeti, zato je takoj po vzletu Gursky obvisel v zraku. Pilot mu je skušal pomagati, kar mu je dodatno oteževalo pilotiranje. Ker se je teren spuščal, je višina zmaja naraščala, dokler se po preletu gozda pilot ni uspel približati tlom in omogočiti Gurskyju, da se je spustil na tla.

Pri padcu si je Američan zlomil kost v zapestju, zaradi česar so ga še isti dan operirali in mu vstavili titanovo ploščico ter sedem vijakov. Zaradi dolgotrajnega držanja si je natrgal tetivo bicepsa.

Kljub stresnemu pripetljaju je Gursky ohranil smisel za humor in dejal, da bo z jadralnim zmajem še poletel, saj ni imel priložnosti uživati v svojem prvem poletu. Zapisal je, da je bil to prvi dan dopusta v Švici in se vprašal, ali naj gre naslednji dan na base skok.

Ob koncu je še pripisal, da je pilot sicer res naredil veliko napako v pripravi na polet, a je kasneje storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da ga je na tla spravil karseda hitro in varno.