Američani bodo letos pojedli okrog 46 milijonov puranov

Američani praznujejo enega najpomembnejših nacionalnih praznikov, zahvalni dan, ki je tudi dela prost dan oziroma več dni, saj za večino praznik traja od četrtka do ponedeljka. Ameriške otroke v šolah učijo, da gre za praznovanje v spomin na pomoč, ki so jo Indijanci ponudili priseljencem v 17. stoletju.

Osrednji trenutek praznika je tradicionalna večerja s pečenim puranom na mizi in tradicionalnimi dodatki - sladek krompir, brusnična omaka in koruzni kruh, ni pa prepovedan niti ogromen kos šunke z drugimi dodatki oziroma pojedina brez mesa za vegetarijance. Glavno vlogo ima na mizi še vedno puran in letos jih bodo Američani pojedli okrog 46 milijonov.

Oprostitev purana FOTO: White House

Razen dveh srečnikov Graha in Korenčka, ki ju je v torek slovesno pomilostil predsednik ZDA Donald Trump in bosta doživela visoko puranjo starost na farmi v Virginiji. Včasih so pomiloščene purane vozili v Disneyland v prvem razredu potniških letal, vendar pa so proračunski varčevalni ukrepi prizadeli tudi to tradicijo. Ameriška zgodovina ni nikoli natančna znanost in glede izvora tradicije pomilostitve puranov se še niso uspeli dogovoriti. Nekateri omenjajo predsednika Abrahama Lincolna, drugi gredo spet v čase po drugi svetovni vojni do predsednika Harryja Trumana, večina pa se nekako strinja, da je uradne pomilostitve s potjo v Disneyland začel republikanski predsednik George Bush mlajši leta 1989. Zahvalni dan je družinski praznik in na pot k staršem, otrokom in drugim sorodnikom se je po ocenah Ameriške avtomobilistične zveze (AAA) letos odpravilo okrog 54,3 milijona ljudi, kar je 4,8 odstotka več kot lani. Največja gneča je bila v sredo zvečer, ponovila pa se bo v nedeljo zvečer. Okrog 48,5 milijona se jih je na pot odpravilo z avtomobili ali avtobusi, okrog 4,27 milijona z letali in okrog 1,5 milijona z vlaki. Trump in prva dama Melania Trump sta v sredo odpotovala na floridsko posestvo v Palm Beachu.

Družabni dogodek ob zahvalnem dnevu pripravlja tudi ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji AmCham. Na dobrodelni prireditvi v ljubljanskem Minicityju, ki bo tudi zaključni dogodek meseca hvaležnosti in korporativne odgovornosti, bodo med drugim pekli piškote, izdelovali venčke in zbirali sredstva, ki jih bodo namenili projektu Veriga dobrih ljudi.

V ameriških šolah učijo, da so bili Indijanci okrog kolonije evropskih priseljencev Plymouth v današnjem Massachusettsu nadvse prijazni in so delili svojo hrano s prišleki ter jih učili kmetovanja v novem svetu. Prvo pojedino naj bi imeli 22. novembra 1621. Praznik danes označuje uradni začetek praznične nakupovalne sezone polne razprodaj, ki se bo nadaljevala do novega leta. Na tako imenovani črni petek, dan po prazniku, potekajo invazije na trgovine z velikimi popusti, pri čemer prihaja do prerivanja in pretepov, saj so navadnim smrtnikom dostopne reči, ki si jih sicer ne morejo privoščiti. S tehnološkim razvojem se je ta črni petek na internetu potegnil v črne tedne ali mesece in tveganje visokih stroškov zdravljenja ni več nujno potrebno. Zahvalni dan zaznamujejo tudi velike praznične parade, med katerimi je največja parada veletrgovine Macy's v New Yorku s 4000 udeleženci in menda 3,5 milijona gledalci, ki v živo spremljajo mimohod velikih balonov z risanimi junaki in mobilnih odrov z raznimi temami, ki navdušujejo otroke.