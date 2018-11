Američani čistijo orožje, da bodo ZDA branili pred 'invazijo'

Čez Mehiko se proti ZDA pomika karavana okrog 4000 do 5000 beguncev iz Srednje Amerike, ki si rešujejo življenja pred nasilnimi uličnimi tolpami in skorumpiranimi vladami, ali pa v ZDA iščejo boljšo prihodnost. Prvih 450 je doseglo Mexico City, poroča BBC.

V skrbeh je Pentagon, saj so pripadniki milic bolje oboroženi od njihovih vojakov, ki so jih na mejo poslali v podporo mejnim agentom.

Novinarji s terena poročajo, da gre večinoma za družine, ženske z otroci in obupane ljudi, ki so se v iskanju boljšega življenja podali peš na več kot tisoč kilometrov dolgo pot proti proti severu, čeprav je v karavani brez dvoma tudi kakšen kriminalec.

Trump na mejo poslal več tisoč vojakov, milice ga ne skrbijo

Trump je pred torkovimi vmesnimi kongresnimi volitvami v ZDA na mejo z Mehiko poslal več tisoč vojakov, čeprav karavana ne bo dosegla ZDA še nekaj tednov, slišali pa so ga tudi pripadniki raznih oboroženih milic, ki jih je jug in zahod ZDA poln. Washington Post poroča, da imajo ti tudi brezpilotna letala za nadzor, oboroženi pa so do zob.

Trumpa to ne skrbi, v skrbeh pa je Pentagon, saj so pripadniki milic bolje oboroženi od njihovih vojakov, ki so jih na mejo poslali v podporo mejnim agentom.

Navzočnost oboroženih skrajnežev skrbi tudi prebivalce ob meji. Ti že 30 let spremljajo reke migrantov, ki čez mejo bežijo tudi preko njihovih posestev in poudarjajo, da gre za prestrašene ljudi, ki niso nasilni, ampak potrebujejo pomoč. Navzočnost oboroženih milic pa je recept za tragedijo, še opozarjajo.