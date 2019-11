ZDA pa so tik pred zahvalnim dnevom zajela snežna neurja. Sneg je popolnoma ohromil denversko letališče, ogroža pa še šest ostalih ameriških letališč, na katerih je doslej približno 600 letov imelo zamude. Snežni meteži so težave povzročali tudi na cestah. Domov k družini in prijateljem na obisk pa se v prihodnjih dneh odpravlja več kot 50 milijonov Američanov.