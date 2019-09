Američani so se s prevlado Francije poslovili od bitke za kolajno

Potem ko so brez bojev za najvišja mesta ostali Srbi, so v četrtfinalnem dvoboju s Francozi izgubili še Američani. Končni rezultat je bil 89:79. Najboljša posameznika Francozov sta bila Rudy Gobert in Evan Fournier. Sam poraz Američanov je bil še en hud udarec za Srbijo, saj je po torkovem izpadu v četrtfinalu ostala tudi brez vozovnice za olimpijske igre.