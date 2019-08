Američani sumijo, da so eksplodirali prototipi manevrirnih raket srednjega dosega

Ameriški uradniki v četrtek niso javno komentirali nesreče, v kateri je sicer umrlo pet znanstvenikov, strokovnjakov ruskega državnega podjetja za jedrsko energijo Rosatom, poroča New York Times. A počasen in skrivnosten odziv ruskih oblasti je sprožil zaskrbljenost prebivalstva in pritegnil pozornost ameriških in evropskih analitikov, ki verjamejo, da lahko eksplozija ponuja vpogled v tehnološko šibkost novega ruskega orožarskega programa.

Z ministrstva so sprva sporočili, da je raven radioaktivnega sevanja v bližini oporišča v mejah normale. Mestne oblasti so sicer kasneje sporočile, da se je raven sevanja za krajši čas povišala, a kmalu ponovno normalizirala.

V nedeljo zvečer pa so uradniki iz raziskovalnega inštituta, v katerem so bili zaposleni umrli znanstveniki, potrdili, da je med poskusom v Barentsovem morju eksplodiral majhen jedrski reaktor.

Ameriški obveščevalci sumijo, da so eksplodirali prototipi SSC-X-9 Skyfall

Vyacheslav Solovyov, znanstveni direktor ruskega Zveznega jedrskega centra, je za lokalni časopis dejal, da inštitut preučuje "manjše vire energije z uporabo cepljivih materialov." Toda ameriški obveščevalci, kot poročaThe New York Times sumijo, da so bili v eksploziji udeleženi tudi prototipi rakete, ki jih Nato imenuje SSC-X-9 Skyfall. To je manevrirna raketa srednjega dosega, s katero se je Vladimir Putinhvalil, da lahko doseže kateri koli kotiček zemlje, ker jo delno poganja majhen jedrski reaktor, s čimer odpravlja običajne omejitve razdalj običajnih raket in se lahko izogne ameriški obrambi.

Nova vrsta grožnje

V številnih nedavnih poročilih Pentagona in drugih vladnih napovedih je ruska raketa z jedrskim pogonom pogosto navedena kot potencialna nova vrsta grožnje. Na sorazmerno nizkih višinah so te namreč zmožne narediti nepredvidljivo pot.

Zaradi tega so skorajda neustavljive za obstoječe ameriške protitraketne sisteme na Aljaski in Kaliforniji, ki so zasnovani za prestrezanje raket, ki potujejo po pretežno predvidljivi poti oziroma, ki prihajajo iz vesolja.