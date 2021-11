Američanka pri 105 letih postavila rekord: v minuti in treh sekundah pretekla 100 metrov

Človeško telo je neverjeten stroj in nikoli ni prepozno, da meje svojih zmožnosti premaknete še višje. To dokazuje tudi neverjetna Američanka, ki je pri častitljivih 105 letih postavila rekord. Postala je namreč najstarejša ženska in prva Američanka, ki je edina v svoji starostni skupini pretekla malo več kot celotno nogometno igrišče. Ženska, ki je preživela pestro življenje, svoja aktivna leta posvetila poučevanju, se tako tudi v zelo zrelih letih ni ustavila in z dosežki še vedno preseneča.