Američanki 18 milijonov evrov odškodnine, ker jo je delodajalec silil v nedeljsko delo

Žensko, ki je bila zaposlena v enem izmed hotelov v Miamiju, so odpustili, ker ob nedeljah ni prišla na delo, ker je takrat obiskovala sveto mašo. Sodišče ji je zdaj dosodilo dobrih 18 milijonov evrov odškodnine zaradi diskriminacije na podlagi verskih prepričanj. Hotel jo je namreč prisilil v nedeljsko delo, kljub temu, da so pred sklenitvijo delovnega razmerja pristali na njene zahteve po prosti nedelji.

Marie Jean Pierre so marca 2016 odpustili iz hotela Conrad Miami, ker šestkrat zapored ni prišla na delo ob nedeljah, ker se je takrat udeležila maše baptistične cerkve, poroča Sky News. 60-letnica iz Haitija je v hotelu delala sedem let in ji pred tem ni bilo treba delati ob nedeljah, saj je, ker je goreča vernica, svojemu nadrejenemu, še preden je sklenila delovno razmerje, povedala, da ob nedeljah ne more na delo.

Ta se je s tem strinjal in sedem let je hotel spoštoval njeno zahtevo. Potem so v hotelu želeli delavko prisiliti, da dela tudi ob nedeljah. Ko je šest nedelj zapored ni bilo na delovno mesto, ker je takrat obiskovala mašo, so jo odpustili. Na podlagi ameriškega zakona o državljanskih pravicah, ki ščiti delavce pred diskriminacijo na podlagi rasne, verske, spolne ali nacionalne pripadnosti, se je Pieerova odločila za tožbo proti nadrejenim v hotelu. Tožbo vložila v imenu diskriminiranih delavcev Porota je ta teden sklenila, da ji pripada dobrih 18 milijonov evrov (21 milijonov dolarjev) odškodnine za čustvene bolečine, poleg tega pa še pobot v znesku plač, ki jih v tem času ni prejela.

