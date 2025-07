Dan potem, ko so ZDA v napadu na Iran uničile tri jedrske objekte, je predsednik Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social namignil še na morebitno spremembo režima v Iranu. Izraelski premier Netanjahu pa je izjavil, da je Izrael, ki nadaljuje napade na jedrske, vojaške in druge tarče v Iranu, uresničil skoraj vse svoje cilje. Iran obljublja maščevanje tako Ameriki kot Izraelu. Zgodaj zjutraj je na Izrael izstrelil več raket, ki so zadele tudi civilne objekte. Svet ostro obsoja vstop ZDA v oborožen konflikt med Izraelom in Iranom. Amerika je odprla Pandorino skrinjico, pa sporoča Rusija.