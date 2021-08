Američani iz boja odnesli predvsem visoke stroške

Kljub vsem govorom in prepričevanju domače javnosti je dejstvo, da je po Vietnamu Afganistan največji poraz za najmočnejšo vojsko na svetu. 20 let prisotnosti pod Hindukušem je Američane stalo ogromno, dobili pa so malo. Ali nič. 20-letna prisotnost v Afganistanu je Ameriko vsak dan stala okoli 300 milijonov dolarjev, kar je več kot 250 milijonov evrov. Skupaj to nanese več kot 1,8 bilijona evrov.