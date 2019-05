Ameriška administracija potrdila prodajo orožja Savdski Arabiji

Ameriška administracija je zaobšla kongres in potrdila 22 poslov prodaje orožja Savdski Arabiji in drugim partnericam. Državni sekretar Mike Pompeo je prepričan, da bo 7, 2 milijarde evrov vredna prodaja orožja Savdski Arabiji, Združenim arabskim emiratom in Jordaniji "odvrnila iransko agresijo in okrepila samoobrambne sposobnosti partneric".

Ameriška administracija je zaobšla kongres in potrdila 22 poslov prodaje orožja Savdski Arabiji in drugim partnericam. Pompeo je zatrdil, da bo ta poteza "enkraten dogodek". Tovrstne posle mora načeloma potrditi ameriški kongres. Vendar je administracija tokrat uporabila postopek izjeme, ki ji je pomagal zaobiti zakonodajno telo. Razlog naj bi bile napetosti z Iranom, ki ogrožajo ZDA. FOTO: Shutterstock Zaobšli kongres zaradi 'napetosti z Iranom, ki ogrožajo ZDA' Tovrstne posle mora načeloma potrditi ameriški kongres. Vendar je administracija tokrat uporabila postopek izjeme, ki ji je pomagal zaobiti zakonodajno telo. Razlog naj bi bile napetosti z Iranom, ki ogrožajo ZDA. "Aktivnosti Irana predstavljajo veliko grožnjo stabilnosti Bližnjega vzhoda in ameriški varnosti doma in v tujini," je v pismu, s katerim je v petek o odločitvi administracije obvestil kongres, zapisal Mike Pompeo. Dobava orožja se mora zgoditi "kakor hitro je mogoče", da bi s tem odvrnili Iran od novih korakov v regiji. "Aktivnosti Irana predstavljajo veliko grožnjo stabilnosti Bližnjega vzhoda in ameriški varnosti doma in v tujini," je v pismu, s katerim je v petek o odločitvi administracije obvestil kongres, zapisal Mike Pompeo. FOTO: AP Kritiki se bojijo, da bi orožje uporabili proti civilistom Poteza je razjezila kritike, ki se bojijo, da bi lahko orožje uporabili proti civilistom. Nekateri demokrati so tudi prepričani, da bi načrti ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prodaji orožja, vključno z vodenimi izstrelki in drugimi bombami, v kongresu naleteli na ostro zavrnitev. Demokratski senator Robert Menendez je Trumpa obtožil, da znova dela usluge avtoritarnim režimom. "Ponovno je zapostavil naše dolgoročne interese na področju nacionalne varnosti in človekove pravice," je bil kritičen po navedbah britanskega BBC. Novica o prodaji orožja je prišla kmalu zatem, ko je vršilec dolžnosti obrambnega ministra ZDA Patrick Shanahan sporočil, da ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo 1500 dodatnih vojakov, enoto z raketami patriot, eskadriljo lovskih letal in izvidniško letalo. ZDA naj bi s tem izboljšale zaščito lastnih sil v regiji pred grožnjami iranskih sil. Iranski zunanji ministerMohamed Džavad Zarif je danes ocenil, da je ameriška odločitev o napotitvi dodatnih vojakov grožnja mednarodnemu miru. "Povečana prisotnost ZDA v naši regiji je zelo nevarna in grožnja mednarodnemu miru in varnosti ter se ji je treba zoperstaviti,"je povedal preden se je z obiska v Pakistanu vrnil v domovino.