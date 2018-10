Ameriško veleposlaništvo poslalo vabilo na zabavo s piškoti in pižamo

V veleposlaništvu so po prvih povratnih sporočilih spoznali, da so poslali napačno vabilo, in v sporočilu za javnost pojasnili, da je bila to napaka praktikanta, ki je testiral novo orodje za pošiljanje elektronskih sporočil. Sporočilo je bilo precej enostavno – v zadevi je bilo zapisano "Sestanek", v delu za sporočilo pa zgolj slika mačke, ki uživa s piškoti v udobni pižami, in naslov nad sliko: "Cat pajama-jam" (Mačji žur v pižami).