Ameriška mesta v pričakovanju protimigrantskih racij

V večjih ameriških mestih se pripravljajo na deportacije približno 2000 migrantov, ki morajo po odločitvi Washingtona zapustiti ozemlje Združenih držav Amerike. Aktivnosti državnih organov pa so povzročile strah v nekaterih migrantskih skupnostih ter jezo in proteste aktivistiov, ki se borijo za pravice migrantov.

Donald Trump je racije na področju celotne države napovedal za mesec junij, vendar je prvotne načrte odložil za nekaj tednov. Župan New Yorka Bill de Blasio je tvitnil, da je Zvezna agencija za carino in zaščito meje (ICE) v Brooklynu in Harlemu konec tedna iskala migrante, vendar ji ni uspelo najti nikogar. Podobno kot drugi župani iz vrst demokratov, je Blasio napovedal, da njegovo mesto ne bo sodelovalo z ICE. Agente ICE so sicer opazili tudi v nekaterih drugih večjih ameriških mestih. O njihovih aktivnostih poročajo iz Atlante, vendar zaenkrat ni znano, ali je agentom uspelo privesti kakšnega prebivalca mesta.

Po podatkih človekoljubnih organizacij je v priporu ICE, od kar je na oblasti Trump, umrlo 24 migrantov. FOTO: AP

Nekatera podjetja poslala delavce domov Nekatera podjetja, ki so odvisna od migrantske delovne sile, so sporočila, da bodo v času napovedanih racij ustavila obratovanje in delavce poslala domov. Več migrantov je za Guardian povedalo, da namerava v trgovinah nakupiti večje zaloge življenjskih potrebščin in v zakljenjenih domovih počakati na konec racije. Protesti v ameriških mestih

Po podatkih človekoljubnih organizacij je v priporu ICE, od kar je na oblasti Trump, umrlo 24 migrantov. Aktivnosti ICE in napovedi ameriške administracije pa so na ulice pripeljale številne protestnike. Ob koncu tedna so proti racijam protestirali v Los Angelesu. "Namerno teroriziranje priseljenskih družin in skupnosti te uprave se vsak dan slabša," je povedala Mary Bauer, namestnica direktorja nevladne organizacije Southern Poverty Law Centre. Opozorila je še na zlorabe otrok, ki jih zadržujejo v migrantskih centrih. "Teroriziranje migrantskih skupnosti ne bo rešilo problema ilegalnih imigracij," je dejala. V Chicagu je proti Trumpovi imigrantski politiki protestiralo pet tisoč ljudi. Na protestu v Phoenixu so demonstranti blokirali nekaj ulic in za kratek čas onesposobili razsvetljavo v središču mesta. Policija je ob tem prijela 16 oseb. Pence obiskal mejo Načrtovani ukrepi zveznih oblasti sledijo poročilom o katastrofalnih razmerah v zbirnih centrih za migrante na meji ZDA z Mehiko, kar je sprožilo ogorčenje javnosti, v ameriškem kongresu pa razgrete razprave o tem, kako rešiti to krizo.

V petek so novinarji s podpredsednikom Mikeom Penceom obiskali obmejno postajo v McAllenu v Teksasu in poročali o katastrofalnih pogojih, zadrževanju migrantov v kletkah ter grozljivem smradu. Pence je ob tem dejal, da gre za "težke stvari".