Ameriška mornarica: NLP-ji v videih nekdanjega pevca Blink-182 so resnični

Leta 2017 in 2018 so trije videoposnetki, ki so jih posnela letala mornarice, pristali na naslovnicah ameriških medijev. Decembra 2017 je New York Timesobjavil zgodbo o pilotih, ki so 14. novembra 2004 v bližini obale San Diega prestregli nenavadne leteče objekte in jih ujeli na kamero. Drug video je nastal 21. januarja 2015, v ozadju videoposnetka pa se sliši tudi komentar pilota, ki objekt označi za "nenavadnega". Mesece zatem je Tom DeLonge , nekdanji pevec skupine Blink-182, preko svoje organizacije To The Stars Academy objavil še tretji video, ki prikazuje predmet, ki hitro leti tik nad vodo. Tudi ta posnetek je nastal 21. januarja 2015, zato so se pojavila ugibanja, ali posnetka prikazujeta isti predmet.

"Prepričan sem bil, da bodo objekte, ko bo ameriška vojska naslovila te videe, označili za drone ali balone," je dejal Greenwald. "Vendar niso – v uradni izjavi so pojav, prikazan v videih, označili za neidentificiranega. To me je res presenetilo, prijetno vznemirilo in motiviralo, da se še naprej trudim dokopati do resnice." Roger Glassel, strokovnjak, ki se ukvarja s pravico dostopa državljanov do informacij javnega značaja, je prav tako izrazil presenečenje, da mornarica uporablja to terminologijo. "Dejstvo, da uporabljajo to novo terminologijo, kaže na to, da so se odločili za drug pristop in so odločili, da bodo raziskali več neznanega v zračnem prostoru, kar je bilo prej morda stigmatizirano," je dejal Glassel.

Letos so v ameriški mornarici sicer spremenili svojo notranjo politiko – pilotom so olajšali poročanje o videnjih "nenavadnih zračnih plovil", in sicer zaradi številnih poročil o "neavtoriziranih/neidentificiranih zračnih plovilih, ki so vstopala v njihov zračni prostor". Gradisher je povedal, da "vsa poročanja vzamejo zelo resno in raziščejo prav vsako videnje". Dodal je, da varnost njihovih zaposlenih in javnosti jemljejo skrajno resno. Kljub temu javnosti ne nameravajo predstaviti svojih ugotovitev. "Vsakršno poročilo, ki bo nastalo kot rezultat teh preiskav, bo vsebovalo zaupne informacije o vojaških operacijah, zato jih ne moremo objaviti," je pojasnil.

Luis Elizondo, nekdanji agent protiobveščevalne službe, ki je delal v Pentagonu, je dejal, da so objekti, prikazani na posnetkih, res nenavadni. "Glavni cilj vojske je, da zaščiti svoje meje in ljudi. Kadar koli ne morejo opredeliti oziroma nasloviti potencialne grožnje, je to zaskrbljujoče zanje in državljane," je Elizondo povedal za Motherboard. "A veseli me, kako se je vojska odločila nasloviti to težavo – resno in brez distrakcij, ki jih je do zdaj prinašala stigma okoli tega fenomena," je dodal optimistično.