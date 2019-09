Ameriška študija: ženske raje pustijo napitnino kot moški

Koliko napitnine običajno pustite? Radodarnost določata spol in starost, ugotavlja najnovejša ameriška študija. Najbolj stiskaški naj bi moški stari od 23 do 38 let. Najvišje napitnine pustijo natakarjem, dostavljalcem, hotelske sobarice pa razveselijo le izjemoma. Na vzorcu 2.500 ljudi so ugotovili, da obstaja veliko večja verjetnost, da bo dobro storitev z napitnino nagradila ženska kot moški.