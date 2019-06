Ameriška vojska izgubljena na Balkanu: napadli polje pšenice

V Bolgariji, Romuniji in na Madžarskem poteka vojaška vaja Nata Saber Guardian 2019. Na njej sodeluje več kot 13.500 vojakov iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Nemčije, Velike Britanije, Moldavije, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunije, Španije, Turčije, Ukrajine in ZDA. Vaja poteka od 3. do 24. junija.

Ameriške enote so bile na poti v vas Bordusani, kjer so jih čakale ostale enote, ki sodelujejo na vaji, a so med potjo izgubile smer in zapeljale skozi polja. Besni kmetje so takoj poklicali policijo, ki jih je skušala pomiriti, da gre le za vojaško vajo. Neuradno naj bi pod kolesi oklepnikov končalo več hektarjev pšenice, a bo na končno oceno škode treba še počakati. Lokalne oblasti so že sprožile postopek za kompenzacijo škode.