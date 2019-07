Ameriška vojska opozarja 1,4 milijona ljudi, ki načrtujejo juriš na Območje 51

Urbana legenda pravi, da se na Območju 51 dogajajo nenavadne stvari, a tudi če bi bile teorije zarote resnične in bi v Nevadi dejansko skrivali zunajzemeljsko tehnologijo in življenje, bi še vedno težko trdili, da je to bolj nenavadno od dogodka, ki ga prek Facebooka organizirajo anonimni uporabniki in vabijo na skupinsko invazijo na zavarovano območje, piše The Guardian.

Lažni dogodek sicer v ospredje postavlja naivnost nekaterih ljudi na internetu. Nekateri opozarjajo, da ni vredno uničevati človeških življenj za napad na oporišče, spet drugi pa pravijo, da je "resnica tam zunaj" in da je nekaj človeških življenj vrednih, da se razkrije ta največji misterij. Spet tretji rišejo bojne načrte za napad stoletja. Seveda so se pridružili tudi teoretiki zarote, ki že širijo najboljše teorije zarote o Nezemljanih.

Ameriške vojske spletna šala ni nasmejala. Opozorili so, da je "vsak poskus nelegalnega vstopa v vojaške objekte ali v območje za vojaško urjenje nevaren". Znaki "Prepovedah prehod" naj bi omogočali uporabo strelnega orožja proti vsem vsiljivcem, še piše The Guardian.

Ameriški mediji so opazili tudi, da je hotel A'Le'Inn, ki je obarvan v tematiko Nezemljanov, za 20. september že polno zaseden. A tudi tisti, ki bodo dejansko potovali v Nevado z namenom, da vdrejo na Območje 51, naj ne bi imeli možnosti priti blizu prepovedanemu območju. Razlog za to naj ne bi bil le to, da je območje skrbno varovano in pod stalnim nadzorom, temveč tudi zato, ker se nahaja globoko v zapuščenem in zelo vročem predelu puščave.

Ali bo dogodek pozabljen do naslednjega tedna ali bo do neprimernih dejanj konec septembra dejansko prišlo, bo treba še počakati. Resnica morda vendarle je tam zunaj, so še zapisali pri The Guardianu.