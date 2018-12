Ameriška vojska se umika iz Sirije

"Premagali smo IS v Siriji, moj edini razlog, da smo tam v času Trumpovega predsedniškega mandata," je tvitnil Donald Trump . Pred tem je ameriška televizija CNN poročala, da se ZDA pripravljajo na "popolni in hiter" umik vojske iz Sirije. Wall Street Journal je poročal, da se bo ameriška vojska umaknila iz severovzhodne Sirije.

Bodo Kurdi izgubili svojega zaveznika?

Odločitev ZDA o umiku iz Sirije bo imela pomembne geopolitične posledice, saj bo pod vprašaj med drugim postavila usodo kurdskih borcev v Siriji, ki so doslej računali na podporo ZDA. Turčija se medtem pripravlja na operacijo nad kurdsko vojsko na severu Sirije.

Neimenovani predstavnik ameriške administracije, ki je tudi prvi potrdil umik vojske iz Sirije, je še povedal, da bo ta izveden v celoti. "Celovit umik, celotno pomeni celotno," je dejal.

V Siriji je trenutno približno 2000 ameriških vojakov. Večina jih je na severu Sirije, manjši kontingent pa je tudi v bližini meje z Jordanijo in Irakom. IS je večje dele Sirije in Iraka osvojila leta 2014, nato pa kasneje v različnih ofenzivah izgubila večino ozemlja. V Siriji ima trenutno IS po nadzorom zgolj žep na območju v bližini mesta Hadžin na vzhodu države.