'V ZDA stvari bolj gladko tečejo, manj je oklepov, omejitev, ograj'

Jure Leskovec je eden najmlajših predavateljev računalništva na elitni univerzi Stanford, ki sodi med najbolj inovativne univerze na svetu, njegovo podjetje je kupila platforma Pinterest. Matic Pelcl pa v San Franciscu že sedem let dela za slovensko podjetje Celtra. Kaj so ključne razlike med Slovenijo in ZDA? Med drugim tudi drugačen odnos do dela in stremljenje k doseganju ciljev.