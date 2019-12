Ameriške administracije zavajale z lažnimi podatki o uspehih v Afganistanu

Množična korupcija, oborožene sile in policisti odvisni od mamil, družbeni in politični kaos so rezultati večletne vojne v Afganistanu. Washington Post je objavil zaupne dokumente posebnega urada za Afganistan, ki dokazujejo, da so ameriški politični in vojaški voditelji v administracijah Busha mlajšega, Obame in Trumpa manipulirali in zavajali javnost glede najdaljše ameriške vojne.