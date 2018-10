Ameriške oblasti skrbi kanadska legalizacija marihuane

Ameriške oblasti se držijo za glavo. Potem ko je sosednja Kanada dovolila rekreativno uporabo marihuane, se cariniki bojijo težav na meji. Odslej bomo še bolj pozorni, opozarjajo Kanadčane. V Kanadi so na vseh mejnih prehodih in letališčih že izobesili opozorilne table, da je marihuana dovoljena le na domačih tleh in notranjih letih.