Ameriške prve dame: veliko več kot le ženske iz ozadja

Moto stilske ikone v 60. letih Jackie Kennedy , soproge najmlajšega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja , je bil stil in čast. Lepe, mlade, izobražene ženske, uglajenega vedenja, Američani nikoli ne bodo pozabili.

Jill Biden – soproga Joa Bidna je pravo nasprotje Melanie Trump. Kot žena podpredsednika je hodila v službo in v prostem času poučevala duševno prizadete otroke. Poslanstvo profesorice angleščine in pedagogike je izobraževanje.

Melania Trump – druga tujka med prvimi damami velja za najbolj zadržano in nedostopno predsednikovo soprogo v ameriški zgodovini. A zelo priljubljeno. Nekdanja manekenka je ena največjih modnih ikon. Njeni nastopi, v katerih je hvalila moža Donalda Trumpa in hkrati blažila njegovo neobčutljivost za stiske Američanov, še posebej v času pandemije, ni naključna. "Misli in molitve moje družine so z vami v teh težkih časih," je dejala v enem izmed svojih govorov.

Tudi Nancy Reagan je bila predana soproga, v ozadju pa veliko več. Bila je najožja svetovalka 40. predsednika Ronalda Reagana in potegnila marsikatero pomembno politično nit. Predvsem pri zbliževanju ZDA s Sovjetsko zvezo.

Prva temnopolta ameriška prva dama Michelle Obama je Američane osvojila z neprisiljeno držo, odprtostjo in sproščenim pristopom. Odpovedala se je uspešni karieri odvetnice in prevzela tradicionalno vlogo skrbne, ljubeče žene ter matere.

Michelle in Barack Obama

Njena vzornica je Eleanor Roosevelt, ki je vlogo prve dame naredila neodvisno, a povezano z ovalno pisarno. Roosveltova je bila pionirka boja za pravice žensk in Afroameričanov. Na rednih tiskovnih konferencah, v radijskih oddajah in v časopisnih kolumnah je odkrito in samostojno izražala svoja stališča. Bila pa je tudi prva ameriška veleposlanica pri Združenih narodih.

Čeprav se zdi, da je vloga ameriške prve dame predvsem simbolne narave, njihove zgodbe in pečati, ki so jih pustile v srcih Američanov, pričajo prav nasprotno. Ves svet je trenutno uprt v ameriške volitve, ki bodo dokončno odločile o naslednji prvi dami. Bo to ostala mistična Melania ali Jill, ki bi vlogo nekdanje druge dame sedaj zamenjala za vlogo prve?