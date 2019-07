Ameriškega milijarderja Epsteina našli ranjenega v celici

Epsteina, ki so ga aretirali v začetku julija, so našli v položaju zarodka – bil je napol pri zavesti, na vratu pa je imel vidne poškodbe. V zaporu še ne vedo, kako se je incident zgodil – nekateri viri poročajo, da je šlo za poskus samomora, piše CNBC. Spet drugi špekulirajo, da je šlo za namerno samopoškodovanje, češ, da je želel uporabiti incident, da bi dosegel premestitev iz zapora.

Ameriškega milijarderja Jeffreyja Epsteina , ki ga obtožujejo spolnega izkoriščanja mladoletnic in je trenutno v newyorškem priporu brez varščine, so našli poškodovanega na tleh njegove celice.

Obravnavajo tudi možnost, da so Epsteina v priporu napadli. V povezavi z dogodkom so zaslišali zapornika z imenom Nicholas Tartaglione, nekdanjega policista, ki so ga aretirali decembra 2016 zaradi obtožb o umoru štirih ljudi.

Tartaglione je zatrdil, da se Epsteina ni dotaknil in da ni videl, kaj se je zgodilo. Odvetnik nekdanjega policista je medijem povedal, da sta se njegova stranka in Epstein dobro razumela. Tožilci so v primeru 'pokvarjenega' policista sicer napovedali, da bodo zahtevali smrtno kazen.

Zapor še ni podal uradne izjave o incidentu, prav tako ne Epsteinovi odvetniki.

V zaporu brez varščine

Epsteinu, ki je v priporu zaradi begosumnosti brez varščine, grozi do 45 let zaporne kazni. Sodnik Richard Berman je odločil, da je nevaren za okolico in da bi zaradi svojih poznanstev in denarja zlahka pobegnil. Znano je tudi, da je priprti milijarder prijatelj nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona in zdajšnjega predsednika Donalda Trumpa.