Ameriškega milijarderja v zaporu našli mrtvega

Že konec julija smo poročali, da so ga našli poškodovanega na tleh njegove celice – bil je napol pri zavesti, na vratu pa je imel vidne poškodbe. Niso vedeli, ali je šlo za poskus samomora ali ga je morda napadel kdo od drugih zapornikov. Nekateri so špekulirali, da je Epstein želel izkoristiti incident za premestitev iz zapora.

Njegovo truplo so pazniki našli ob 7.30 po lokalnem času, okoliščine njegove smrti pa so za zdaj še nejasne, poroča BBC.

Epstein je bil obtožen spolne zlorabe več deset mladoletnih deklet v New Yorku in na Floridi od konca 90. let prejšnjega stoletja naprej.

Epsteinu, ki je bil v priporu zaradi begosumnosti brez varščine, je grozilo do 45 let zaporne kazni. Sodnik Richard Berman mu je sredi julija zavrnil izpustitev iz zapora po plačilu varščine, ker naj bi bil nevaren za okolico in bi zaradi svojih poznanstev, zvez in denarja zlahka pobegnil. Znano je namreč, da je bil milijarder prijatelj nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona in zdajšnjega predsednika Donalda Trumpa.

Berman je ob zavrnitvi varščine izpostavil tudi dejstvo, da je Epstein v zadnjih mesecih nakazoval večje količine denarja ljudem, ki bi lahko potencialno pričali proti njemu. Agenti FBI so prav tako odkrili ogromno količino nespodobnih fotografij mladih deklet v njegovem domu na Manhattnu.

V zaporu preživel le 13 mesecev, in še to le ponoči in ob koncu tedna

Spomnimo, njegov primer je pripeljal do odstopa ministra za delo v vladi Donalda Trumpa Alexandra Acoste, ki je kot zvezni tožilec na Floridi leta 2008 odstopil od njegovega pregona zaradi istih obtožb, kljub gori dokazov, da je spolno zlorabljal mladoletnice. Primer je Acosta predal državnim tožilcem. Epstein je istega leta nato priznal krivdo za napeljevanje k prostituciji. A državni tožilci so se z Epsteinovimi odvetniki dogovorili, da gre za 13 mesecev v zapor, kjer je v tem času sicer samo prespal, in še to le ob koncih tedna, ter da plača odškodnino žrtvam in se prijavi kot spolni prekrškar. Preostali čas je lahko bil v svoji pisarni.

Primer je nato znova prevzelo zvezno tožilstvo New Yorka. Epsteina so aretirali ter obtožili spolne trgovine z ljudmi in zarote.