Ameriški agent, ki je vohunil za Kitajce, obsojen na 20 let zapora

Nekdanji član ameriške obveščevalne službe CIA Kevin Mallory je bil obsojen na 20 let zapora zaradi vohunjenja za Kitajsko. Agent je leta 2017 Kitajcem za dobrih 22 tisoč evrov prodal zaupne varnostne podatke.

Kevin Mallory se je marca in aprila 2017 v Šanghaju sestal s kitajskimi agenti in z njimi opravil menjavo 'informacija za denar'. "Vaša naloga je pridobiti informacije, moja pa zaslužiti," je 5. maja 2017 Mallory sporočil neimenovanemu kitajskemu agentu. Generalni tožilec John Demers je bil zadovoljen s kaznijo, ki jo je izreklo sodišče. "Gre za alarmanten trend. Na udaru kitajske obveščevalne službe so nekdanji ameriški agenti, ki so pripravljeni izdati svojo domovino in tovariše," je bil oster Demeres. Malloryjev odvetnik je že napovedal pritožbo.

Mallory je zaupne dokumente prodal za nekaj več kot 22 tisoč evrov. FOTO: AP

Še eden v vrsti primerov Mallory je bil sicer tekoči govorec mandarinščine, ki je sprva služil ameriškim oboroženim silam, nato pa prestopil v obveščevalno službo. Najprej je delal za zunanje ministrstvo, nato pa dobil zadolžitev na Kitajskem. Mallory je eden od višje rangiranih operativcev, ki so bili razkrinkani in obsojeni zaradi vohunjenja za kitajsko obveščevalno službo. Marca letos je agent Ron Hansen priznal, da je Kitajcem poskušal prodati zapune informacije. Sodišče ga je obsodilo na 15 let zapora. Aprila je nekdanja diplomatka Candace Marie Claiborne priznala, da je preiskovalcem lagala glede denarja, ki ga je od Kitajcev prejela za posredovanje ameriških dokumentov.

Jerry Chung Shing Lee se zaradi vohunjenja za Kitajsko sooča z možnostjo doživljenjske zaporne kazni. FOTO: AP

Zaenkrat najbolj odmeven pa je primer nekdanjega Ciinega operativca Jerryja Chung Shing Leeja, ki je priznal, da je vohunil za Kitajsko. 54-letni Lee se sooča z možnostjo doživljenjskega zapora. Januarja lani so ga namreč zasačili pri poskusu posredovanja informacij, ki bi lahko kompromitirale celotno mrežo CIA agentov, ki so med leti 2010 in 2012 delovali na Kitajskem.

Ameriška obveščevalna služba ima hude težave z mrežo informantov na Kitajskem. FOTO: AP