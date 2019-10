Ameriški diplomati izgubljeni v Rusiji, ti so jim zdaj ponudili zemljevide

Rusija je največja država na svetu, tako da se verjetno v njej ni težko izgubiti, a ameriški diplomati so morali policiji pojasnjevati, kako so se znašli na varovanem območju. Trije Američani so po poročanju RT potovali med mestoma Nenoska in Severodvinsk, a bi morali biti na vlaku za bližnji Arhangelsk. Njihov odziv je bil le, da so se izgubili, na vlak so vstopili pomotoma in do pristopa policije naj ne bi vedeli, da so se vozili z napačnim.

Američani so trdili, da so na uradnem obisku v Rusiji, kar je Kremlin tudi potrdil, manj pa so jim verjeli, da so se izgubili. Sam incident ni povzročil nobenih diplomatskih trenj, Kremlin pa se je odzval humorno: "Trdijo, da so se izgubili. Ameriški ambasadi smo pripravljeni prinesti nekaj zemljevidov Ruske federacije."