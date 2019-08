Ameriški farmacevt, ki je koval dobičke na škodo ljudi, bo moral plačati pol milijarde evrov

Gre za prvi končan primer na prvi stopnji proti nekemu farmacevtskemu podjetju v ZDA zaradi njegove vloge v krizi z zasvojenostjo z opioidi v državi. Kot navaja AFP, so v ZDA zaradi zlorabe opioidnih protibolečinskih zdravil zabeležili številne smrti zaradi predoziranja, velik problem je tudi zasvojenost. Samo leta 2017 so v ZDA zaznali več kot 70.000 smrti zaradi prevelikega odmerka opioidov, ki so jih dobili na recept.

Sodnik Thad Balkman je pritrdil tožilstvu, da je Johnson & Johnson prispeval k "javni nadlogi" s svojo zavajajočo oglaševalsko kampanjo za protibolečinske učinkovine, ki jih je mogoče dobiti na recept. "Tovrstna dejanja so ogrozila zdravje in varnost na tisoče prebivalcev Oklahome," je poudaril sodnik.

Proti različnim farmacevtskim podjetjem in distributerjem je vloženih več kot 2000 tožb. Vložile so jih večinoma zvezne države in tudi lokalne oblasti, ki so jih obremenili stroški odpravljanja te zdravstvene krize z zasvojenostjo z opioidi.

V tej tožbi so sicer tožilci zahtevali, da bi Johnson & Johnson v sklad za pomoč odvisnikom v naslednjih 30 letih vplačal kar 15,3 milijarde evrov. A sodnik je ocenil, da Oklahomi ni uspelo dokazati bodočih stroškov odpravljanja krize v zadostni meri, zato se je odločil za odmero odškodnine za eno leto in določil višino 515 milijonov dolarjev. V podjetju so že napovedali pritožbo.