Ameriški kongresniki ščitijo pedofila

Američane pretresa spoznanje, da spolnih zločincev, ki imajo denar, moč in vpliv, ne doleti zaslužena kazen. Ogorčenje je toliko večje, ker politiki pred pregonom ščitijo milijarderja Jeffreya Epsteina, ki je od leta 2008 registrirani pedofil. Kongresniki zahtevajo preiskavo na pravosodnem ministrstvu. V svoji vili na Floridi in v stanovanju v New Yorku je zlorabil najmanj 80 mladoletnic.