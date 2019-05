Milijarder navdušil z naznanilom, da bo 400 študentom odplačal posojila

Robert F. Smith , slavnostni govorec na slovesnosti ob podelitvi diplom na Morehouse College v ameriški Atlanti, je namreč v svojem govoru celotnemu razredu novopečenih diplomirancev obljubil, da bo odplačal njihov študentski dolg. Generacija šteje okoli 400 diplomantov. Smith je sicer ustanovitelj in direktor podjetja Vista Equity, ki vlaga v tehnološko usmerjena podjetja.

Po njegovih izračunih bi za odplačilo dolga moral 25 let namenjati polovico svoje mesečne plače. A izračun je lahko na slovesnosti ob podelitvi diplom z nasmehom na obrazu raztrgal.

"V imenu osmih generacij moje družine, bomo v vaš avtobus dotočili malo goriva," je investitor in filantrop začel svoj govor. "To je moj razred. In moja družinabo prispevalanepovratna sredstva za odpravovašihštudentskih posojil."

Velikodušno naznanilo je med študenti in zaposlenimi na fakulteti, ki jo obiskujejo le temnopolti študenti, najprej na obraze prineslo osuplost, potem pa so se zaslišali glasni vzkliki navdušenja.

Fakulteta je sporočila, da je to največje darilo fakulteti doslej. Smith je sicer fakulteti poleg približno 35 milijonov evrov, ki jih bo namenil za poplačilo študentskih posojil, podaril še milijon evrov. V svojem govoru je poudaril, da želi s tem zagotoviti, da imajo vsi enake možnosti doseči 'ameriške sanje': "To bomo dokazali drug drugemu z dejanji in besedami."

Neodplačana študentska posojila nacionalni problem

Učitelj na fakulteti David A. Thomas je po naznanitvi povedal, da bi veliko njegovih študentov svojo karierno pot nadaljevalo v izobraževalnih vodah, a bi bilo to s tako visokim študentskim dolgom skoraj nemogoče. To je bilo po njegovih besedah 'osvobajajoče darilo za te mlade ljudi, ki lahko zdaj sledijo svojim sanjam.'

Neodplačana študentska posojila so postala velik ameriški nacionalni problem. Zvezni oddelek za izobraževanje je sicer zavrnil 99% prošenj za odpis študentskega dolga.