Ameriški policisti na konju vodili privezanega Afroameričana

Vodja policije v teksaškem mestu Galveston Vernon Hale je pojasnil, da bi morali policisti Donalda Neelyja, ki so ga aretirali v soboto, prepeljati na policijsko postajo v avtomobilu, ampak so bili na voljo le policisti na konju.

"Čeprav je to uveljavljena tehnika in najboljša praksa v nekaterih primerih, verjamem, da naši policisti niso dobro presodili v tem primeru," je dejal Hale v ponedeljek. Ob tem se je opravičil Neelyju za nepotrebno osramotitev in zagotovil, da v prihodnje ne bodo več uporabljali te tehnike.