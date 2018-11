Ameriški pravosodni minister Jeff Sessions prva politična žrtev vmesnih volitev

Trump je bil jezen na Sessionsa, ker se je izločil iz preiskave ruskega vpletanja v predsedniške volitve leta 2016. Sessions je to storil, ker se je pred volitvami kot svetovalec Trumpove kampanje srečeval z Rusi. Trumpa je Sessionsova odločitev za izločitev iz vseh zadev okrog preiskave presenetila in razočarala, saj je računal, da ga bo pravosodni minister ščitil pred njo.

Odpustiti pa si ga ni upal, ker je bilo lani v ameriškem senatu, dokler je bil živ republikanec iz Arizone John McCain, še nekaj pogumnih republikancev, ki so mu grozili s težavami, če bo to storil. Trump pred torkovimi vmesnimi volitvami s tem ni upal razburjati javnosti. Ko je postalo jasno, da so si republikanci v senatu utrdili večino, pa je sprejel pričakovani ukrep in Sessionsu naročil, naj odstopi.

Sessionsov odstop pomeni, da preiskava ruske afere ne bo več v pristojnosti njegovega namestnika Roda Rosensteina, ki ga lahko Trump mirno pusti na položaju, ali pa tudi odpusti. Rosenstein je za preiskavo ruske afere imenoval posebnega tožilca Roberta Muellerja in bil zadolžen zanj, ker je bil Sessions izločen.

Za Muellerja bo sedaj pristojen novi pravosodni minister, ki ga lahko Trump sedaj v času senatnih počitnic začasno imenuje kar sam brez soglasja senata. Potem, ko so ohranili večino v senatu s Trumpovo pomočjo in so demokrati prevzeli večino v predstavniškem domu, senatni republikanci Trumpu samovolje ne bodo zamerili.

Nov pravosodni minister bo sedaj najverjetneje odpustil Muellerja in ruske preiskave bo konec. Demokrati so tak razplet pričakovali in se pripravljajo na to, da Muellerja javno zaslišijo v ustreznih odborih predstavniškega doma. Bela hiša bo proti, začel se bo sodni spor in razplet bo odvisen od volje vrhovnega sodišča ZDA.

Trump je le nekaj ur prej na novinarski konferenci zavrnil odgovor na vprašanje o zamenjavah v njegovi vladi. Na vprašanje ali bo odpustil Sessionsa in Rosensteina je odgovoril, da bo z odgovorom na to še nekoliko počakal.