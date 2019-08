Ameriški predsednik objavil sliko Trumpove stolpnice na Grenlandiji

Dan prej je potrdil navedbe ameriških medijev, da razmišlja o nakupu Grenlandije, ki je sicer v lasti Danske, a dodal, da ideja ni na njegovi prioritetni listi, poroča The Guardian. Možnost nakupa so odločno zavrnili danski politiki, premierka Mette Frederiksen med obiskom Grenlandije povedala: "Grenlandija ni naprodaj. Grenlandija ni danska. Grenlandija pripada Grenlandiji. Močno upam, da ta ideja ni bila resna". "To mora biti prvoaprilska šala," in"če je res, da razmišlja o tem, je to zadnji dokaz, da se mu je zmešalo,"pa so se glasili komentarji drugih politikov.

Ni sicer prvič, da se ZDA zanimajo za nakup Grenlandije, že leta 1946 so Danski ponujale sto milijonov dolarjev, Trumpa pa naj bi otok zanimal predvsem zaradi pomembne strateške lege in mineralnega bogastva.