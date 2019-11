Ameriški profesor, strokovnjak za organizirani kriminal, obtožen pranja denarja

Profesor, ki poučuje na priznani univerzi v Miamiju, se sooča s hudi obtožbami o pranju denarja. Če bo obsojen, mu grozi do 20 let zaporne kazni.

Ameriškega profesorja mednarodnih odnosov, ki je napisal knjigo o organiziranem kriminalu in je strokovnjak za področje pranja denarja in korupcije v Južni Ameriki, so aretrali zaradi očitkov o pranju denarja.

Kot je povedal odvetnikGeoffrey S. Berman, je Bagley vodil več bančnih računov, tako pa je tretjim osebam pomagal prati denar, pridobljen na nezakonit način. Sredstva, s katerimi je upravljal, so bila pridobljena s pomočjo podkupnin in korupcije v Venezueli.

V obtožnici je navedeno, da je Bagley od novembra 2017 do aprila letos prejel 14 nakazil iz bančnih računov v Švici in Združenih arabskih emiratih, in sicer v skupni vrednosti 1,8 milijona evrov. Večino denarja naj bi Bagley nato nakazal na račun svojega pomočnika, da bi tako prikril naravo in izvor denarja. Za opravljeno delo je profesor zaračunal 10 odstotkov provizije.

Iz univerze v Miamiju so sporočili, da so Bagleyja napotili na administrativen dopust. "Ker gre za osebno zadevo, preiskava pa je še v teku, primera ne bomo komentirali," so dejali.