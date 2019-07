Ameriški senat Lyndo Blanchard potrdil za veleposlanico v Sloveniji

Po vrsti takšnih in drugačnih zapletov, ki sicer niso imeli neposredne zveze s kandidatko, so v ameriškem senatu Lyndo Blanchard potrdili na položaj veleposlanice v Sloveniji.

ZDA v Sloveniji veleposlanika s polnimi pooblastili nimajo že vse od lanskega poletja, ko je prejšnji ameriški veleposlanik v Sloveniji Brent Hartley zaključil svoj redni triletni mandat. Veleposlaništvo je vodil začasni odpravnik poslov Gautam Rana, ki je nato odšel na diplomatski položaj v Alžirijo, zato je položaj odpravnice poslov junija letos prevzela Susan K. Falatko.

Senatni odbor za mednarodne odnose je nominacijo Blanchardove prejel junija lani, zaslišanje je bilo opravljeno avgusta in odbor jo je brez težav potrdil septembra lani. Podjetnica in humanitarna aktivistka je v svojem nastopu Slovenijo označila za zanesljivo partnerico ZDA in pomembno regionalno silo pri uveljavljanju demokratičnih reform v balkanskih državah.

Vendar pa njena nominacija ni prišla na vrsto na glasovanje v celotnem senatu, preden se je januarja po novembrskih vmesnih volitvah sklicalo novo zasedanje kongresa, potem pa so se republikanci in demokrati znašli še v sporu okrog potrjevanja predsednikovih nominacij, kar je proces še odložilo.

Zdaj pa je ameriški senat je po treh dneh razprave s 54 glasovi proti 40 le potrdil Blanchardovo, ki sicer ni bila po godu demokratskih senatorjev, nekateri iz demokratskih vrst so ji očitali "širjenje teorij zarote o demokratskih veljakih". Proti je med drugim glasovala senatorka slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar.