Ameriški senat proti podpori Savdski Arabiji v jemenski vojni

Mattis, predvsem pa Pompeo, sta razjezila tako demokrate kot tudi republikance z nonšalantnim odnosom do vprašanja umora savdskega novinarja Džamala Hašokdžija , ki ga je po ocenah Cie naročil kronski princ Savdske Arabije bin Salman. Še posebej pa jih je razjezilo to, da je povabilo na zaslišanje zavrnila direktorica Cie Gina Haspel .

Haspelove ni bilo, ker ji je to odsvetovala Bela hiša oziroma ker direktorica ni hotela javno kljubovati predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Ta ne verjame oceni Cie o krivdi bin Salmana in želi ohraniti dobre odnose z Riadom. Trump trdi, da je Savdska Arabija zaradi njega znižala svetovne cene nafte, pa tudi, da bi bilo v primeru poslabšanja odnosov v ZDA ogroženih do 600.000 delovnih mest.

Celo zadnje čase odločen Trumpov zaveznik v senatuLindsey Graham iz Južne Karoline je vodstvu svoje stranke in Beli hiši zagrozil, da naj od njega ne pričakujejo nobene podpore več pri glasovanju o pomembnih temah, dokler v senat ne pride Haspelova in razjasni neskladja. Mike Pompeo je namreč povedal, da ni nobenega trdnega dokaza o vpletenosti bin Salmana v umor novinarja.

Pompeo in Mattis sta senatorje prepričevala, naj ne podprejo resolucije z zahtevo po umiku ameriške podpore vojni v Jemnu, ker bodo s tem ustavili napredek mirovnih pogajanj. ZDA podpirajo kampanjo pod vodstvom Savdske Arabije proti šiitskim upornikom v Jemnu z obveščevalnimi informacijami, nasveti in logistično pomočjo.

"Nista bila prepričljiva. Mislim, da ne počnemo tega, kar bi morali, da ustrezno uravnotežimo naše odnose s Savdsko Arabijo z ameriškimi interesi in ameriškimi vrednotami," je po zaslišanju za zaprtimi vrati dejal predsednik odbora za mednarodne odnose v senatu, republikanec Bob Corker iz Tennesseeja.

Trump bolj verjame tujim vladarjem kot lastnim obveščevalcem

Senat bo prihodnji teden glasoval za formalni začetek razprave o ameriški politiki do Savdske Arabije, kar bo dodatna nerodnost za Trumpa, ki glede Hašokdžija po mnenju komentatorjev razmišlja po svoje in ponovno, kot v primeru ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016, bolj verjame tujim vladarjem kot lastnim obveščevalcem. Bob Corker je ocenil, da bo morebitna javna razprava v senatu okrog tega podobna "divjemu zahodu" in je Beli hiši svetoval, naj pravočasno poišče ustrezen odgovor Savdski Arabiji zaradi umora novinarja.