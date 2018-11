Ameriški tožilci razkrili tajno obtožnico proti Assangeu

Ameriški tožilci so v nekem primeru posredno in po pomoti razkrili, da je v ZDA vložena zapečatena obtožnica Assangeu, ki je odgovoren za objavo zaupnih depeš ameriških diplomatov leta 2010. Česa je obtožen, ni znano, so pa v ZDA že večkrat nakazali, da bi ga lahko obtožili veleizdaje.

Obstoj zapečatene obtožnice proti ustanovitelju WikiLeaksa Julianu Assangeu je razkril WikiLeaks. Ameriško tožilstvo naj bi njen obstoj razkrilo pomotoma s kopiranjem besedila v nepovezanem primeru na sodišču v Virginiji. Tožilka Kellen Dwyerje sodnika v tem drugem primeru prosila, naj nekateri podatki ostanejo tajni."Glede na sposobnosti obtoženega in publiciteto primera noben drug proces ne bo mogel zagotoviti tajnosti podatka, da je bil Assange obtožen," je zapisala tožilka. Dodala je še, da bi te obtožbe morale ostati zapečatene, dokler Assangea ne bi prijeli. Assange se je, po objavi zaupnih depeš ameriških diplomatov in drugih zaupnih ameriških dokumentov leta 2010, zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu leta 2012, da bi se tako izognil morebitni izročitvi ZDA. Formalno se je skušal sicer izogniti izročitvi na Švedsko zaradi obtožb posilstva, ki so bile lani umaknjene, a ga britanske oblasti še vedno želijo prijeti, ker se je izogibal britanskemu pravosodju. Assange tako ostaja na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu.