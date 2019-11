Ameriški veleposlanik pri EU potrdil Trumpovo izsiljevanje Ukrajine

Sondland naj bi po pričevanju Taylorja med drugim sam dejal, da je vse odvisno od takšne izjave, tudi varnostna pomoč. In prav to je glavno vprašanje, ki si ga zastavljajo Američani in kar poskušajo dokazati demokrati v kongresu – da je Trump pogojeval ameriško pomoč v zameno za podatke o političnem nasprotniku oziroma, da je šlo za t.i. guid pro quo.

Kmalu po prihodu v Kijev je Taylor opazil, da "odnos z Ukrajino temeljno spodkopava neobičajni, neuradni kanal ameriške politike ter zadrževanje pomembne varnostne pomoči zaradi notranjepolitičnih razlogov". Ta neuradni kanal, ki naj bi potekal ob uradnem, naj bi vodil kar Trumpov zasebni odvetnik Rudy Giuliani , minister za energetiko v odhodu Rick Perry in ameriški veleposlanik pri EU Gordon Sondland . Trump pa naj bi od ukrajinskega predsednika jasno zahteval, da javno, pred očmi svetovne javnosti, oznani začetek ukrajinske preiskave proti Bidnu in njegoven sinu Hunterju zaradi domnevne korupcije v Ukrajini.

Za Trumpa obremenjujoče je bilo predvsem pričanje vršilca dolžnosti ameriškega veleposlanika v Ukrajini Billa Taylorja , sicer dolgoletnega diplomata, ki je služil tako republikanskim kot demokratskim administracijam. Ta je v uvodni izjavi natančno opisal (tudi s SMS sporočili, emailu in lastnimi zapiski, ki si jih je pisal v času službovanja v Ukrajini), kako je Trump pogojeval ameriško vojaško pomoč Ukrajini in obisk Zelenkega v Beli hiši s preiskavo proti Trumpovih političnim nasprotnikom.

In če je Sondland sprva to zanikal, je sedaj v popravljenem pričevanju priznal, da se spominja, da je "ukrajinskemu uradniku dejal, da je ameriška vojaška pomoč verjetno odvisna od politične preiskave, ki jo zahteva Trump". Po novem se spominja pogovora z Andrijem Jermakom, svetovalcem ukrajinskega predsednika, ki naj bi potekal 1. septembra: "Spomnim se pogovora z g. Jermakom, v katerem sem dejal, da do obnovitve ameriške pomoči verjetno ne bo prišlo, dokler Ukrajina javno ne poda izjave o protikorupcijski preiskavi, o kateri smo govorili več tednov."

Sondland je med drugim priznal tudi, da je Trump 23. maja ponavljal, kako katastrofalna je Ukrajina in da so Ukrajinci slabi ljudje, ki so ga hoteli uničiti. Sondland je potrdil, da je Trump skupaj z odvetnikom Rudyjem Giulianijem vztrajal, da so se v ameriške predsedniške volitve leta 2016 vpletali Ukrajinci na strani demokratov, ne Rusi na strani Trumpa.

Vse to je bilo doslej znano iz zaslišanj drugih državnih uradnikov ZDA. Razvidno je tudi iz prepisa telefonskega pogovora med Trumpom in Ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, zaradi katerega se je začela preiskava pred ustavno obtožbo. Trump je po telefonu Zelenskemu, ki je želel pomoč, dejal, da hoče najprej od njega uslugo - preiskavo Bidna in ukrajinskega vpletanja v ameriške volitve.