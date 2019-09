Ameriški vojaki na Poljsko, Poljaki brez vizumov v ZDA

"Tja bomo preselili vojake," je dejal Trump in dodal, da jim bodo Poljaki zgradili potrebne objekte, glede katerih je prepričan, da bodo"zelo lepi". "Oni bodo nosili celotne stroške," je poudaril ameriški predsednik, ki se pogosto pritožuje, da se zaveznice v Natu preveč zanašajo na ameriško pomoč.

Trump in Duda sta se dogovorila o dodatnih 1000 ameriških vojakih, ki bodo "varovali" Poljsko.

Na novinarsko vprašanje, če je okrepljena ameriška prisotnost namenjena odvračanju ruske grožnje, je Trump odgovoril nikalno."Ne, sploh ne mislim tako," je dejal. Kot je pojasnil, se je z idejo strinjal zaradi svojega odnosa z Dudo, ki da mu je všeč in ga spoštuje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poljska ima tradicionalno tesne odnose z ZDA. Za Varšavo so ZDA njen glavni garant varnostni znotraj zveze Nato in branik pred Rusijo. Duda je že v začetku meseca izrazil upanje, da bo Poljska do konca leta podpisala končni dogovor o okrepitvi prisotnosti vojske ZDA na Poljskem, ko je Varšavo obiskal podpredsednik ZDA Mike Pence. Okrepitev vojaške prisotnosti na Poljskem po besedah Pencea odraža zavezanost ZDA Poljski.

Kot je v ponedeljek sporočila Bela hiša, je sicer Trump Dudo tudi obvestil, da naj bi v prihodnjih tednih naznanili vključitev Poljske v program Visa Waiver. Ta bo državljanom Poljske omogočil 90-dnevni poslovni ali turistični obisk ZDA brez vizuma.