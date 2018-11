Kateri besedi so prepovedali ameriškim zveznim uslužbencem?

Ameriški časnik New York Times poroča, da so vsi zvezni uslužbenci v ZDA, kar je okoli dva milijona ljudi, v sredo dobili okrožnico s prepovedjo uporabe besed odpor in impeachment na delovnem mestu. Časopis poroča, da se kaj takšnega v sodobni politični zgodovini ZDA še ni zgodilo.

Ustvarjalci okrožnice so utemeljili, da je predsednik Donald Trump že napovedal predsedniško kandidaturo za leto 2020 in zagovarjanje njegove odstavitve ali pa kritika njegovih politik že pomeni avtomatično podporo nasprotnemu kandidatu. Vsi pogovori na delovnem mestu o njegovi odstavitvi s položaja v sedanjem mandatu torej lahko predstavljajo razlog za odpoved delovnega razmerja, navaja časnik. Okrožnica prepoveduje tudi uporabo besede odpor, ker je ta beseda dobila večji pomen po izvolitvi predsednika Trumpa leta 2016 in se na splošno razume kot odpor proti njegovi vladi in je prav tako povezana s predsednikovimi možnostmi za ponovno izvolitev na položaj. Za ameriške pravne strokovnjake ni dvoma, da je okrožnica nezakonita, ker zveznim uslužbencem jemlje ustavno zaščiteno svobodo govora. Okoli dva milijona ameriških javnih uslužbencev je v sredo dobilo okrožnico s prepovedjo uporabe besed odpor in impeachment na delovnem mestu. FOTO: iStock Okrožnica je podobna boju predsednika Trumpa proti preiskavi ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016 z izražanjem njegovih misli na Twitterju. Nekaj podobnega skušajo tudi na Floridi, kjer je republikanska oblast državnim uslužbencem prepovedala uporabo izraza segrevanje podnebja, ki se glede na oprijemljive znanstvene podatke kljub temu še naprej segreva.